Neo The World Ends With You PC Recensione, il gioco del calamaro (senza calamaro) (Di giovedì 7 ottobre 2021) NEO The World Ends With You è approdato infine anche su PC, permettendomi di scrivere questa Recensione dallo store Epic Games. Pertanto, dopo un breve periodo di esclusiva Switch/PlayStation il death game… videogame è pronto a far strage di cuori anche tra i “master race”. E non poteva esserci momento migliore. La popolarità del genere, che non è mai tramontata in oriente, si è risvegliata anche qui da noi grazie all’esplosione del fenomeno “Squid Game” su Netflix. Anche se i cosiddetti “giochi della morte” che mettono alla prova i partecipanti (di solito gente comune) con enigmi o simili mettendo in palio la loro stessa vita non sono di certo una novità nel mondo dell’intrattenimento, è innegabile che proprio adesso, mentre vi scrivo, lo show Coreano abbia monopolizzato le televisioni di mezzo mondo. Quanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) NEO TheYou è approdato infine anche su PC, permettendomi di scrivere questadallo store Epic Games. Pertanto, dopo un breve periodo di esclusiva Switch/PlayStation il death game… videogame è pronto a far strage di cuori anche tra i “master race”. E non poteva esserci momento migliore. La popolarità del genere, che non è mai tramontata in oriente, si è risvegliata anche qui da noi grazie all’esplosione del fenomeno “Squid Game” su Netflix. Anche se i cosiddetti “giochi della morte” che mettono alla prova i partecipanti (di solito gente comune) con enigmi o simili mettendo in palio la loro stessa vita non sono di certo una novità nel mondo dell’intrattenimento, è innegabile che proprio adesso, mentre vi scrivo, lo show Coreano abbia monopolizzato le televisioni di mezzo mondo. Quanto ...

