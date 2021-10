Moda digitale e sostenibile | il metaverso Digital Village

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Life&People.itsembrano essere le “parole chiave” di una nuova visione del fashion luxury e della sua fruizione. NDA PARIS & SOLDATS FILM AND SCOTOMALABATELIER Entrambi i mondi, quello del virtuale e quello dell’eco friendly, ampliano gli orizzonti di questo settore; inclusione e maggiore coinvolgimento delle masse, rispetto ambientale e salvaguardia dell’ecosistema per le generazioni future. Unasempre più prodotta in 3D e direzionata verso il cosiddetto “”, un realtà virtuale in cui le sfilate vengono ospitate su piattaformei. Evelyn Mora, recentemente inserita nella Top 30 delle persone più influenti nel Metaverse da ReadWrite.com, è la fondatrice di ...

Advertising

valeodorico : Anteprima di Rosso Valentino in onda oggi, mercoledì 6 ottobre su GO-TV canale 163 del digitale terrestre ore 21.45… - MeTMiB2B : Innovativi e in perenne trasformazione la moda e il design italiani lo sono da sempre - valeodorico : Mercoledi 6 ottobre su GO-TV canale 163 del digitale terrestre, parleremo di makeup, consulenza immagine e di fotog… - giulicast : RT @techeconomy2030: Live streaming, video chat del servizio clienti e Social shopping: la pandemia ha accelerato l’uso delle innovazioni d… - stefanoepifani : RT @techeconomy2030: Live streaming, video chat del servizio clienti e Social shopping: la pandemia ha accelerato l’uso delle innovazioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Moda digitale

Vogue Italia

...sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Per te subito in regalo LE LEZIONI DI YOGA CON SAYONARA MOTTA Iscriviti alla newsletter Per te subito in regalo Un anno di Amica in-...Totus politicus mentre ladel momento è la caccia al candidato civico. 'E forse per questo ho ...Sei già abbonato? Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offertaLe ...Dalle sfilate delle maison più celebri agli eventi più esclusivi. Lo stile di Chiara Ferragni in versione street style ...A lezione di stile da Chiara Ferragni che ci mostra come indossare una minigonna di pelle per un Autunno 2021 nel segno dello stile.