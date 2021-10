Miriana Trevisan racconta di un sogno piccante con dei gieffini come protagonisti

(Di giovedì 7 ottobre 2021)ieri notte si è appartata in veranda con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, Nicola Pisu e Samy Yussef. Tra le tante cose la showgirl ha confessato di aver fatto unmolto particolare con i. I coinquilini sono stati almeno un’ora a convincerla are quello che aveva sognato e alla fine lei ha vuotato il sacco. Laha parlato di un ambiente simile ad un club per scambisti, dove c’erano Gianmaria, Aldo, Nicola, Samy e Sophie intenti a “divertirsi”. “Ieri sera ho fatto questomolto particolare. Mi vergogno non possorlo Io sono una riservata, di me non si sa nulla. Era molto spinto e quindi non possorlo. C’eravate voi ...

Pago intervistato da Casa Chi , ha parlato del suo rapporto con l'ex moglie, svelando per quale motivo il loro matrimonio non ha funzionato e cosa ne pensa della sua esperienza al Grande Fratello Vip . Pago svela perché è finita conCi siamo ...Pago ha parlato dial Grande Fratello Vip 6 . I due sono già stati protagonisti del reality show due edizioni fa, quando Pago era concorrente eè entrata per fargli una sorpresa. I loro momenti ...Indice dei contenuti1 GF Vip Bortuzzo in piedi: il buongiorno di Manuel 2 GF Vip Bortuzzo in piedi senza sedia a rotelle al Grande Fratello Vip: le emozioni viaggiano in tv3 Manuel Bortuzzo cammina: “ ...Ad oggi intrepida coinquilina per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, l’affascinante showgirl partenopea Miriana Trevisan non ha paura di dire quello che pensa, e lo ha più volte dimostrato i ...