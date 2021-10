Lulù è stata violentata? Clarissa fa una confessione choc al Grande Fratello Vip – VIDEO (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ieri sera Lulù Selassiè è stata al centro delle discussioni di tutta la Casa del Grande Fratello Vip. La sorella Clarissa, parlando con Raffaella, Manila e altre vippone, ha fatto una drammatica confidenza sul suo conto. Lulù è stata violentata? Clarissa fa una confessione choc Lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri e non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ieri seraSelassiè èal centro delle discussioni di tutta la Casa delVip. La sorella, parlando con Raffaella, Manila e altre vippone, ha fatto una drammatica confidenza sul suo conto.fa unaLei ogni piccolo problema lo butta sugli altri e non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Lulù è stata violentata? Clarissa fa una confessione choc al Grande Fratello Vip VIDEO - Maurizi81919065 : Clarissa prima che il GF censurasse ha detto che Lulù e stata violentata? #GFvip - JeeessyCii : @FFrafre In realtà l'altra sera è stata Lulù a cacciare questa storia con giucas.. e ne aveva parlato anche con Man… - MomsenNana : Guarda come, mó che é stata ostracizzata dal letto di #manuel, #lulù non é andata a dormire alle 8.… - alfii111 : RT @edvinnhrry: ma la maleducazione di lulù? ma abbassa le penne io fossi stata in jessica avrei fatto un casino #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù stata Lulù è stata violentata? Clarissa fa una confessione choc al Grande Fratello Vip Lulù è stata violentata? Clarissa fa una confessione choc Lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri e non va bene. L'incontro con Piera? L'ha fatto qualche volta, qualche volta l'ha fatto? fuori ...

"Letto - gate" al GF Vip, Lulù e Manuel Bortuzzo continuano a discutere e 'coinvolgono' tutta la Casa "Letto - gate", Lulù e Manuel continuano a discutere Clarissa parlando con il resto delle ... La secondogenita ha proseguito: Lei è sempre stata così nelle sue relazioni... pensa subito che è amore, che ...

violentata? Clarissa fa una confessione choc Lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri e non va bene. L'incontro con Piera? L'ha fatto qualche volta, qualche volta l'ha fatto? fuori ..."Letto - gate",e Manuel continuano a discutere Clarissa parlando con il resto delle ... La secondogenita ha proseguito: Lei è semprecosì nelle sue relazioni... pensa subito che è amore, che ...