Lucano vittima della sua stessa sinistra (Di giovedì 7 ottobre 2021) La condanna in primo grado di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, dovrebbe far riflettere i moralisti della sinistra e i giustizialisti di casa nostra. L’avatar dell’accoglienza, il simbolo dell’antisalvinismo, si è beccato 13 anni di carcere. Riteniamo che sia una condanna incredibile. Sproporzionata. Ma, come volgarmente si dice, se la sono cercata. Non Lucano, bensì i suoi sponsor. I professionisti della pulizia morale, della lotta senza quartiere alla corruzione, sono loro che hanno caricato la pistola alle tempie di Lucano. Mimmo Lucano non è la vittima di un plotone di esecuzione giudiziario, e ci auguriamo che possa trovare un appello più morbido, ma paga il giustizialismo di chi lo ha esaltato e coccolato: è una ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 7 ottobre 2021) La condanna in primo grado di Mimmo, ex sindaco di Riace, dovrebbe far riflettere i moralistie i giustizialisti di casa nostra. L’avatar dell’accoglienza, il simbolo dell’antisalvinismo, si è beccato 13 anni di carcere. Riteniamo che sia una condanna incredibile. Sproporzionata. Ma, come volgarmente si dice, se la sono cercata. Non, bensì i suoi sponsor. I professionistipulizia morale,lotta senza quartiere alla corruzione, sono loro che hanno caricato la pistola alle tempie di. Mimmonon è ladi un plotone di esecuzione giudiziario, e ci auguriamo che possa trovare un appello più morbido, ma paga il giustizialismo di chi lo ha esaltato e coccolato: è una ...

