Liverpool | Klopp | «Chi avrei voluto allenare? Facile | Steven Gerrard»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Jurgenha parlato di un calciatore che avrebbe allenato volentieri al: risposta semplice per lui Jurgenha parlato a This Is Anfield. Il tecnico delha svelato quale giocatore avrebbe– «È. È Stevie. Quando abbiamo giocato a Sydney tre o quattro anni fa e dopo la stagione non avevamo una squadra adeguata e abbiamo invitato McManaman, Agger, Jamie Carragher e Stevie. Ma Stevie, che giocatore era ancora allora! Penso che si fosse giù ritirato ma era un allenatore delle giovanili. Incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

Jurgenha parlato di un calciatore che avrebbe allenato volentieri al: risposta semplice per lui Jurgenha parlato a This Is Anfield. Il tecnico delha svelato quale giocatore avrebbe voluto allenare. GERRARD - "È facile. È Stevie. Quando ...Un appello a vaccinarsi è venuto, lo scorso week end, da Jurgen, manager del, secondo il quale il 99% dei giocatori della sua rosa di prima squadra hanno fatto le due dosi. Finora le ...Jurgen Klopp ha parlato di un calciatore che avrebbe allenato volentieri al Liverpool: risposta semplice per lui Jurgen Klopp ha parlato a This Is Anfield. Il tecnico del Liverpool ha svelato quale gi ...Interessante intervista rilasciata dal manager del Liverpool Jurgen Klopp a This is Anfield. Diverse tematiche affrontate dal tecnico tedesco dalla sua carriera, ad alcune partite disputate fino a cos ...