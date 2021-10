L'imprenditore riapparso dopo mesi all’isola di Montecristo è indagato per ricettazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovi guai giudiziari in vista per Davide Pecorelli, l’imprenditore umbro-toscano ed ex arbitro di calcio ad Arezzo, dato per morto in Albania da gennaio e ritrovato nelle scorse settimane naufrago nelle vicinanze dell’isola di Montecristo, luogo dove ha affermato di aver trovato un tesoro. Con sé aveva monete d’oro e reperti etruschi rubati nel 2019. La procura di Grosseto, come riporta oggi La Nazione di Arezzo, ha notificato al 45enne l’avvio di un’indagine per ricettazione delle monete d’oro risalenti al V secolo D.C. rubate nel 2019 dal museo di San Mamiliano a Sovana (Grosseto).dopo la denuncia per sostituzione di persona, a Pecorelli - tramite i carabinieri della stazione di San Giustino (Perugia), dove l’imprenditore risiede - è arrivata la notifica della procura di Grosseto per quanto riguarda ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovi guai giudiziari in vista per Davide Pecorelli, l’umbro-toscano ed ex arbitro di calcio ad Arezzo, dato per morto in Albania da gennaio e ritrovato nelle scorse settimane naufrago nelle vicinanze dell’isola di, luogo dove ha affermato di aver trovato un tesoro. Con sé aveva monete d’oro e reperti etruschi rubati nel 2019. La procura di Grosseto, come riporta oggi La Nazione di Arezzo, ha notificato al 45enne l’avvio di un’indagine perdelle monete d’oro risalenti al V secolo D.C. rubate nel 2019 dal museo di San Mamiliano a Sovana (Grosseto).la denuncia per sostituzione di persona, a Pecorelli - tramite i carabinieri della stazione di San Giustino (Perugia), dove l’risiede - è arrivata la notifica della procura di Grosseto per quanto riguarda ...

