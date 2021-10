Jasmine Carrisi e i messaggi degli hater su Instagram: “Bullismo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuova tempesta di veleno e fango contro Jasmine Carrisi su Instagram. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha deciso di pubblicare i terribili messaggi ricevuti dagli haters tramite i social, denunciando di essere vittima di "Bullismo da parte di donne adulte". Non è la prima volta che si ritrova a combattere contro l'odio sul web, e questa volta ha condiviso quanto accaduto attraverso una delle sue Stories. Jasmine Carrisi di nuovo nel mirino dell'odio sul web, raggiunta da alcuni hater tramite messaggi Instagram che l'hanno vista costretta a pubblicarne i contenuti. La pioggia di veleno cade in tutto il suo carico di vergognosa cattiveria sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, spesso ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuova tempesta di veleno e fango controsu. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha deciso di pubblicare i terribiliricevuti daglis tramite i social, denunciando di essere vittima di "da parte di donne adulte". Non è la prima volta che si ritrova a combattere contro l'odio sul web, e questa volta ha condiviso quanto accaduto attraverso una delle sue Stories.di nuovo nel mirino dell'odio sul web, raggiunta da alcunitramiteche l'hanno vista costretta a pubblicarne i contenuti. La pioggia di veleno cade in tutto il suo carico di vergognosa cattiveria sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, spesso ...

