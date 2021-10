Infortunio Lautaro Martinez: problema muscolare per il Toro. Le ultime (Di giovedì 7 ottobre 2021) Infortunio Lautaro Martinez: secondo Radio la Red, il Toro ha accusato un problema muscolare, out contro il Paraguay Problemi per l’Argentina e – soprattutto – per l’Inter di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta Radio la Red, Lautaro Martinez ha accusato un problema muscolare che lo costringerà a saltare il match di qualificazione al Mondiale contro il Paraguay. Al posto del Toro dovrebbe giocare l’altro nerazzurro, Joaquin Correa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021): secondo Radio la Red, ilha accusato un, out contro il Paraguay Problemi per l’Argentina e – soprattutto – per l’Inter di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta Radio la Red,ha accusato unche lo costringerà a saltare il match di qualificazione al Mondiale contro il Paraguay. Al posto deldovrebbe giocare l’altro nerazzurro, Joaquin Correa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fcin1908it : Inter, affaticamento muscolare per Lautaro: in dubbio con l’Argentina, pronto Correa - tcm24com : Inter, si ferma Lautaro per infortunio muscolare con la nazionale #lautaro - sweeetcreatureh : “Infortunio muscolare per Lautaro.” STE NAZIONALI SONO MALEDETTEEEEE - razorback7851 : Io spero solo che questo infortunio di Lautaro sia una tattica perché altrimenti son cazzi. - Vatenerazzurro1 : #Lautaro fermo per un infortunio muscolare, di cui non si conosce ancora l'entità. Lo sostuira' #Correa. Preghiamo. -