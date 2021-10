(Di giovedì 7 ottobre 2021)l’innovativoit, la nuova formula esclusiva che mette a disposizione del cliente un vero e proprio assistente personale, che si occuperà di tutte le necessità legate all’auto.itoffre, in aggiunta ai servizi standard presenti da sempre nel noleggio, come la copertura assicurativa o le pratiche necessarie al ritiro della vettura, ulteriori servizi che liberano il cliente da qualsiasi stress e pensiero inerente la gestione del veicolo, come: Accesso preferenziale a test-e pronte consegne: il Personal Assistant organizzerà il testdella vettura selezionata e garantirà al cliente un accesso preferenziale ...

lancia il servizio Drive it Easy , la nuova formula esclusiva che mette a disposizione del cliente un vero e proprio assistente personale , che si occuperà di tutte le necessità ......le personalizzazioni impiantistiche dei propri clienti (tipicamente grandi gruppi dell'e ... che dispone di 9.5 milioni del programma2020, è solo l'inizio. Infatti, a inizio 2022 ...Horizon Automotive lancia l’innovativo servizio Drive it Easy, la nuova formula esclusiva che mette a disposizione del cliente un vero e proprio assistente personale, che si occuperà di tutte le ...Horizon Automotive lancia il servizio Drive it Easy, assistente personale per auto a noleggio. In omaggio su tutti i veicoli in offerta e per tutti i nuovi contratti entro novembre.