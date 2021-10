Gianni Caputo al teatro Cortese tra versi e canzoni con “‘O ciardino d”e pparole”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Da domani a domenica 10 ottobre aldei Colli Aminei l’attorecon lo spettacolo “‘Od”e”. Grande attesa aldei Colli Aminei dove nel segno della comune ripresa, da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, arriva l’attorecon lo spettacolo “‘Od”e”. Per

Advertising

quintobassetti : @faber_samir TI MERITI UN AMORE di Estefania Mitre (attribuita a Frida Khalo) voce di Gianni Caputo #videopoesie… - quintobassetti : @Alex00762690 TI MERITI UN AMORE di Estefania Mitre (attribuita a Frida Khalo) voce di Gianni Caputo #videopoesie… - quintobassetti : @zanzibardy TI MERITI UN AMORE di Estefania Mitre (attribuita a Frida Khalo) voce di Gianni Caputo #videopoesie… - quintobassetti : @FrancescaSbard1 TI MERITI UN AMORE di Estefania Mitre (attribuita a Frida Khalo) voce di Gianni Caputo… - quintobassetti : @XtianPortu TI MERITI UN AMORE di Estefania Mitre (attribuita a Frida Khalo) voce di Gianni Caputo #videopoesie… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Caputo

2a News

L'evento si è tenuto nei giorni scorsi presso il ristorante pizzeria "al Vesuvio" di Ciro ... Tanti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell'evento come: Muliniper la farina; ...... centrosinistra); Giuseppe Lardieri (Forza Italia, centrodestra); Carmine Vena (M5s); Mauro Castioni (Milano inizia qui); Giovanni Belli detto(Milano in comune); Lulia(Milano Paragone ...Venerdì 8 e Sabato 9 alle 21 e Domenica 10 alle ore 19 farà tappa al Teatro Cortese, il piccolo ma delizioso Teatro dei Colli Aminei in Napoli ‘O CIARDINO D’ ‘E PPAROLE, il recital spettacolo di Giann ...