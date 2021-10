Firenze Rocks, è ufficiale: riconfermati i Red Hot Chili Peppers (Di giovedì 7 ottobre 2021) Firenze, 7 ottobre 2021 - È ufficiale: la prossima estate Firenze Rocks porterà al Visarno i Red Hot Chili Peppers . Live Nation Italia, dopo Muse, Metallica e Green Day ha infatti annunciato la ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 ottobre 2021), 7 ottobre 2021 - È: la prossima estateporterà al Visarno i Red Hot. Live Nation Italia, dopo Muse, Metallica e Green Day ha infatti annunciato la ...

Advertising

TicketOneIT : ??Riconfermati Red Hot Chili Peppers come headliner nella giornata di sabato 18 giugno 2022 ? ??Nella stessa giornat… - albertoghetti8 : @xmrscarter_ non penso sia stato invitato precisamente per il firenze rocks perché seguire i red hot per gran parte… - albertoghetti8 : RT @AdrianoBarzanti: Due anni d’attesa e rimandi per vedere i Red Hot al Firenze Rocks (biglietto comprato) e oggi annunciano che Asap Rock… - zazoomblog : Firenze Rocks: confermati i Red Hot Chili Peppers per la prossima edizione - #Firenze #Rocks: #confermati #Chili - FirenzePost : Firenze Rocks: confermati i Red Hot Chili Peppers per la prossima edizione -