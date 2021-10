Davide Ancelotti messo in discussione anche a Madrid.

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo un avvio niente male del Real, Carlo estavano vivendo un momento d’oro rioportando il Real in cima alla classifica delle Liga, ma sono bastate due sconffitte, una in Champions con il sopprendente Sheriff Tiraspol in Champions League ed Espanyol nella Liga a rimettere intutto. Attualmente il Real condivide la vetta della classifica con i cugini dell’ Atletico e con il Real Sociedad, ma è bastato poco riaccendere vecchie ruggini e notizie molto familiari a Napoli. Secondo il quotidiano Sport, si tratterebbe di una posizione di comodo per non assumersi alcuna colpa in merito agli ultimi risultati negativi, scaricando il fardello sull’attuale assistente di. Fonti interne al Real interpellate dal giornale ritengono che attaccare l’anello più debole sia la ...

Ecco il tweet: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI, contrasti tra il figlioe alcuni giocatori del Real Madrid Calciomercato, Nandez in uscita dal Cagliari. Anche il ..., problemi tra il figlioe la squadra Come riportato dal quotidiano Sport non è un bel momento per il Real Madrid, tanto che si è diffusa una voce di alcuni contrasti interni. Carlo ...Dopo un avvio niente male del Real Madrid, Carlo e Davide Ancelotti stavano vivendo un momento d’oro rioportando il Real in cima alla classifica delle Liga, ma sono bastate due sconffitte, una in ...La prima vera crisi del Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe fare rima con il figlio Davide. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, infatti, ci sarebbe aria di malcontento nello spogliatoio..