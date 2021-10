Dash & Lily 2 non ci sarà, Netflix cancella i piani del creatore della comedy natalizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dash & Lily 2 non ci sarà. La comedy natalizia, che ha debuttato nel novembre 2020 su Netflix, è stata cancellata dopo una sola stagione. Non sono chiari i motivi dietro il mancato rinnovo, ma la notizia è arrivata dopo l’annuncio di titoli natalizi che arricchiranno la piattaforma di streaming tra novembre e dicembre. La serie tv, basata sulla popolare saga letteraria young adult Dash & Lily’s Book of Dares di Rachel Cohn e David Levithan, segue la nascita di una storia d’amore a ridosso del Natale tra il cinico Dash e l’ottimista Lily. I loro sogni e speranze sono raccolti in un taccuino che si passano avanti e indietro in luoghi di tutta New York City, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)2 non ci. La, che ha debuttato nel novembre 2020 su, è statata dopo una sola stagione. Non sono chiari i motivi dietro il mancato rinnovo, ma la notizia è arrivata dopo l’annuncio di titoli natalizi che arricchiranno la piattaforma di streaming tra novembre e dicembre. La serie tv, basata sulla popolare saga letteraria young adult’s Book of Dares di Rachel Cohn e David Levithan, segue la nascita di una storia d’amore a ridosso del Natale tra il cinicoe l’ottimista. I loro sogni e speranze sono raccolti in un taccuino che si passano avanti e indietro in luoghi di tutta New York City, ...

