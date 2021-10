Covid, Gimbe: “Giù numero nuovi vaccinati e terze dosi a rilento” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Nonostante 13,4 mln di dosi di vaccini anti-Covid in frigo, scende ancora il numero di nuovi vaccinati (-17%) e vanno a rilento le terze dosi, 2,4% su una platea di 7,6 mln di persone”. A lanciare l’allarme è l’ultimo report della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 29 settembre-5 ottobre. A fronte di queste note negative, il report evidenzia “una continua discesa dei nuovi casi (-9%), delle terapia intensive (-5,7% e dei decessi (-19,4%)”. “Ormai da 5 settimane consecutive – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – il dato nazionale mostra una discesa dei nuovi casi settimanali, anche se nell’ultima settimana, rispetto alla precedente, 5 Regioni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Nonostante 13,4 mln didi vaccini anti-in frigo, scende ancora ildi(-17%) e vanno ale, 2,4% su una platea di 7,6 mln di persone”. A lanciare l’allarme è l’ultimo report della Fondazione, relativo alla settimana 29 settembre-5 ottobre. A fronte di queste note negative, il report evidenzia “una continua discesa deicasi (-9%), delle terapia intensive (-5,7% e dei decessi (-19,4%)”. “Ormai da 5 settimane consecutive – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– il dato nazionale mostra una discesa deicasi settimanali, anche se nell’ultima settimana, rispetto alla precedente, 5 Regioni ...

