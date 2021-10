CIR | Due Valli | Andolfi e Mazzocchi pronti a battersi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Mancano poche ore al 39° Rally Due, il penultimo round del Campionato Italiano Rally Sparco 2021 che vedrà M33 nuovamente impegnato con Fabioed Andreasulle Skoda Fabia R5 griffate ACI Team Italia. La sfida all’ombra dell’Arena, appuntamento del CIR dal 2014, sarà l’ultima uscita su asfalto della stagione in corso e Source

Si avvicina la Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2021, attesa "finalissima" di chiusura della Coppa Rally di Zona ACI Sport quest'anno arricchito dalla grande novità del debutto all'interno ...Il penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco riserverà anch'esso, sulla stregua delle altre gare nazionali ACI Sport che lo hanno preceduto, una capillare copertura mediatica.