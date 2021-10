Caso Eitan: domani riparte processo a Tel Aviv, giorni decisivi per suo futuro (Di giovedì 7 ottobre 2021) riparte domani a Tel Aviv il processo per decidere della sorte di Eitan, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Lo scorso 23 settembre, nella prima udienza sulla contesa per l’affidamento tra la famiglia paterna e materna – nonni da un lato e zia italiana dall’altro – il giudice israeliano aveva preso una decisione provvisoria alquanto ‘salomonica’: tre giorni con la famiglia paterna e tre con quella materna almeno fino all’8 ottobre, giorno del ritorno in aula. Le prossime udienze in calendario sono domani mattina a partire dalle 9, sabato 9 ottobre dalle 20.30 per il rispettare lo Shabbat e domenica 10 con inizio dall’udienza alle ore 13.30. C’è da capire se già al termine di questa tre giorni potrà arrivare una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021)a Telilper decidere della sorte di, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Lo scorso 23 settembre, nella prima udienza sulla contesa per l’affidamento tra la famiglia paterna e materna – nonni da un lato e zia italiana dall’altro – il giudice israeliano aveva preso una decisione provvisoria alquanto ‘salomonica’: trecon la famiglia paterna e tre con quella materna almeno fino all’8 ottobre, giorno del ritorno in aula. Le prossime udienze in calendario sonomattina a partire dalle 9, sabato 9 ottobre dalle 20.30 per il rispettare lo Shabbat e domenica 10 con inizio dall’udienza alle ore 13.30. C’è da capire se già al termine di questa trepotrà arrivare una ...

