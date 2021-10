Baldur's Gate III con la prossima grande patch aggiungerà una nuova classe e un...'salame contundente' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo sviluppo di Baldur's Gate III continua e Larian Studio ha annunciato che la patch 6 sarà la "più grande di sempre". Sarà un download di circa 60 GB, anche se ovviamente verranno sovrascritti molti file originali, quindi non aspettatevi che le dimensioni dell'installazione aumentino così tanto. Cosa c'è nella patch 6? L'annuncio di Larian è volutamente vago, ma dice "Se parteciperai all'EGX questa settimana a Londra, riceverai un'anteprima esclusiva...con una nuova classe giocabile. Chi è pronto a fare un po' di magia?" Ciò suggerisce che la classe dello stregone è una probabile aggiunta, dal momento che è la più magica delle opzioni di D&D 5E che non sono ancora state inserite nel gioco di ruolo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo sviluppo di'sIII continua e Larian Studio ha annunciato che la6 sarà la "piùdi sempre". Sarà un download di circa 60 GB, anche se ovviamente verranno sovrascritti molti file originali, quindi non aspettatevi che le dimensioni dell'installazione aumentino così tanto. Cosa c'è nella6? L'annuncio di Larian è volutamente vago, ma dice "Se parteciperai all'EGX questa settimana a Londra, riceverai un'anteprima esclusiva...con unagiocabile. Chi è pronto a fare un po' di magia?" Ciò suggerisce che ladello stregone è una probabile aggiunta, dal momento che è la più magica delle opzioni di D&D 5E che non sono ancora state inserite nel gioco di ruolo. Leggi altro...

