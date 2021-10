Abdulrazak Gurnah vince il premio Nobel letteratura 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Abdulrazak Gurnah vince il premio Nobel per la letteratura 2021, dopo l’assegnazione nei giorni scorsi dei Nobel per la Medicina, per la Fisica e per la Chimica. L’anno scorso il riconoscimento era andato alla poetessa canadese Louise Glück, due anni fa a Olga Tokarczuk per il 2018 e Peter Handke per il 2019. Domani l’annuncio del Nobel per la Pace. Abdulrazak Gurnah è nato nel 1948 a Zanzibar, Tanzania, scrive in inglese e vive nel Regno Unito. I più famosi romanzi sono Paradise e By the Sea. A lui il Nobel per «la sua intransigente e compassionevole capacità di arrivare nel profondo degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021)ilper la, dopo l’assegnazione nei giorni scorsi deiper la Medicina, per la Fisica e per la Chimica. L’anno scorso il riconoscimento era andato alla poetessa canadese Louise Glück, due anni fa a Olga Tokarczuk per il 2018 e Peter Handke per il 2019. Domani l’annuncio delper la Pace.è nato nel 1948 a Zanzibar, Tanzania, scrive in inglese e vive nel Regno Unito. I più famosi romanzi sono Paradise e By the Sea. A lui ilper «la sua intransigente e compassionevole capacità di arrivare nel profondo degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va a Abdulrazak Gurnah. #ANSA - Agenzia_Ansa : Il Premio Nobel per la Letteratura 2021 è stato assegnato al romanziere Abdulrazak Gurnah 'per la sua intransigente… - RaiNews : Il premio #Nobel è stato assegnato al romanziere tanzaniano per il lavoro sugli effetti del colonialismo e sul des… - albertomarti : RT @perchetendenza: 'Abdulrazak Gurnah': Perché ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 'per la sua appassionata e risoluta narrazione… - sararocutto : Il premio Nobel per la letteratura va a Abdulrazak Gurnah. Stavo quasi per sentirmi molto ignorante per non conosce… -