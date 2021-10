Abbiamo causato l’estinzione di altre 23 specie: addio anche al magnifico picchio dal becco d’avorio (Di giovedì 7 ottobre 2021) . L’agenzia degli Stati Uniti deputata alla gestione e alla tutela della fauna selvatica ha annunciato l’estinzione di 23 specie, tutte scomparse a causa dell’uomo. Tra le più emblematiche il meraviglioso picchio dal becco avorio, il cui ultimo avvistamento ufficiale risaliva al lontano 1944 in Louisiana. Il Fish and Wildlife Service (FWS) degli Stati Uniti ha annunciato l’estinzione di 22 specie di animali e di una vegetale. Fra esse vi è anche l’iconico picchio dal becco avorio (Campephilus principalis), uno degli uccelli più belli del Nord America, che tuttavia non viene più avvistato da decenni. Fortunatamente la comunicazione dell’agenzia del Dipartimento degli Interni statunitense – deputata alla gestione e alla conservazione ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 7 ottobre 2021) . L’agenzia degli Stati Uniti deputata alla gestione e alla tutela della fauna selvatica ha annunciatodi 23, tutte scomparse a causa dell’uomo. Tra le più emblematiche il meravigliosodalavorio, il cui ultimo avvistamento ufficiale risaliva al lontano 1944 in Louisiana. Il Fish and Wildlife Service (FWS) degli Stati Uniti ha annunciatodi 22di animali e di una vegetale. Fra esse vi èl’iconicodalavorio (Campephilus principalis), uno degli uccelli più belli del Nord America, che tuttavia non viene più avvistato da decenni. Fortunatamente la comunicazione dell’agenzia del Dipartimento degli Interni statunitense – deputata alla gestione e alla conservazione ...

