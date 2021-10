USA, scorte petrolio settimanali in aumento di 2,3 milioni di barili (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sono aumentate – contro attese per un calo – le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 1° ottobre 2021, sono aumentati di circa 2,3 milioni a 420,9 MBG, contro attese per un calo di 0,4 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 0,4 milioni a 129,3 MBG, contro attese per un calo di 1 milione, mentre le scorte di benzine hanno registrato un incremento di 3,3 milioni a quota 225,1 MBG (era atteso un calo di 0,3 milioni). Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 0,9 milioni a 617,8 MBG. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sono aumentate – contro attese per un calo – ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 1° ottobre 2021, sono aumentati di circa 2,3a 420,9 MBG, contro attese per un calo di 0,4. Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 0,4a 129,3 MBG, contro attese per un calo di 1 milione, mentre ledi benzine hanno registrato un incremento di 3,3a quota 225,1 MBG (era atteso un calo di 0,3). Le riserve strategiche disono calate di 0,9a 617,8 MBG.

moneypuntoit : ?? Scorte di petrolio USA in aumento ?? - bluerating_com : Mercati, Usa: lavoro e scorte di petrolio sotto i riflettori - PaoloLuraschi : costruzione scorte 0,951mln bdp vs consensus utilizzo scorte 0,3mln bdp vs costruzione scorte 4,127mln bdp preceden… - InvestingItalia : Greggio - in leggero rialzo malgrado aumento scorte Usa e dollaro più forte - - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Petrolio:in calo a Ny a 74,87 dollari con aumento scorte Usa. Quotazioni perdono lo 0,6% #ANSA -

Borse recuperano dai minimi dopo la disoccupazione Usa. Preoccupa l'inflazione ... Simson, ha affermato che i livelli delle scorte sono sotto la media degli ultimi 10 anni, ma ...verde americane sono alimentati dalla prospettiva di una stretta monetaria della banca centrale Usa e gli ...

