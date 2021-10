Ufficiale | Sanchez Flores nuovo allenatore del Getafe

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilha ufficializzato il: si tratta di Quicheche è stato presentato e ha già rilasciato alcune dichiarazioni: “Quando sono qui mi sento sempre in famiglia. Ora ci serve l’aiuto di tutti. Ora l’unica cosa che mi interessa è generare sufficiente energia affinché le persone portino avanti con me questo difficile lavoro”. Foto: Twitter Espanyol L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tcm24com : Ufficiale: Quiche Sanchez Flores è il nuovo allenatore del Getafe #getafe

E' Quiche Sanchez Flores il nuovo allenatore del Getafe, presentato ai media senza un annuncio ufficiale. "Quando sono qui mi sento sempre ...
Il Getafe ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Quiche Sanchez Flores che è stato presentato in sala stampa senza annuncio e che ha già.