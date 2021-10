Advertising

infoitinterno : 'Ti appoggio se tagli i grillini'. L'ultimatum di Calenda a Gualtieri -

ilGiornale.it

La partita su Roma per Roberto Gualtieri , candidato Pd, si fa più complicata del previsto. Carlo Calenda , leader di Azione, ossia la singola lista che al primo turno ha preso più voti di chiunque ...Così il leader di Azione, Carlo Calenda, mette in chiaro, in un colloquio con La Stampa , le sue condizioni per un eventualea Roberto Gualtieri al ballottaggio per decidere il prossimo ...Colpevolizzare la collettività per un problema che, senza tagli criminali alla sanità pubblica e senza ... Quello che possiamo fare noi è evitare di farci sputacchiare i microfoni e farsi appoggiare ...Mancano più di dieci giorni al ballottaggio tra centrodestra e Pd e la partita è ancora aperta. Calenda, forte del suo 20%, annuncia: "O noi o i grillini", altrimenti niente accordo ...