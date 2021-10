Tale e Quale Show, lite furibonda dietro le quinte? La verità e concorrenti coinvolti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. C’è stata davvero una lite dietro le quinte di Tale e Quale Show? La verità ed i presunti concorrenti coinvolti: facciamo chiarezza. L’indiscrezione bomba al momento non ha ancora trovato conferme ufficiali e per questo motivo va presa con le pinze, tuttavia sembrerebbe esserci stata una presunto confronto molto forte, o quantomeno uno scontro particolarmente Leggi su youmovies (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. C’è stata davvero unaledi? Laed i presunti: facciamo chiarezza. L’indiscrezione bomba al momento non ha ancora trovato conferme ufficiali e per questo motivo va presa con le pinze, tuttavia sembrerebbe esserci stata una presunto confronto molto forte, o quantomeno uno scontro particolarmente

Advertising

taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - IlGirare : @xbrsmile Scherzi a parte e tale quale? - SorryNs : RT @ImprontaC: Porchett-Inna oggi ha trovato per caso un porchetto tale e quale a lei. Risultandole cosa molto gradita se l'è portato in pa… -