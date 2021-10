' Sting like a bee' di Muhammad Ali venduto a 366 585 euro

Advertising

Un disegno a pennarello del 1978 intitolato 'A Bee' è stato il pezzo di maggior valore, stimato dalla casa d'aste Bonhams tra i 35 e i 52 mila euro e venduto per 366.585 euro. Nello ...Il pezzo con il maggior valore è stato un disegno a pennarello del 1978 intitolato 'A Bee' ('Pungi come un'ape', dalla celebre frase di Ali 'Floata butterflya bee') e ...Lui, diventato leggenda anche per quel suo personalissimo motto, chiave di leggerezza e potenza sul ring: "Vola come una farfalla, pungi come un'ape" ('float like a butterfly, sting like a bee'), e ...E' stata venduta all'asta a New York per una cifra pari a 819.273 euro, di molto superiore rispetto alla stima iniziale, la collezione di disegni e schizzi realizzati dalla leggenda del pugilato Muham ...