Shakhtar Donetsk, Traore choc dopo l'infortunio contro l'Inter: "Tornerà tra un anno" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lassina Traore non vedrà il terreno di gioco per un bel po' di tempo. Fin da subito era apparso piuttosto chiaro come il suo infortunio fosse serio e purtroppo è arrivata la conferma. Nel match di Champions League, l'attaccante dello Shakhtar Donetsk aveva avuto la peggio in un contrasto fortuito con Denzel Dumfries, dovendo abbandonare immediatamente il campo. A fare chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato il capo dello staff medico dello Shakhtar Donetsk Arthur Hlushchenko, che ha spiegato: "l'infortunio è molto grave. A breve verrà operato, ma le strutture del legamento del ginocchio sono danneggiate. Avrà bisogno di un periodo compreso tra 9 mesi e un anno per recuperare". Un grosso in bocca al lupo al classe 2001 per una pronta guarigione". SportFace.

