Roma: Virginia Raggi ormai ex sindaca, ma assegna le poltrone Ipa per i prossimi 5 anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel giorno della bocciatura, l'ex sindaca Virginia Raggi assegna le poltrone dell'Ipa per i prossimi 5 anni. Accade all'indomani della stroncatura incassata alle elezioni, peraltro sonora e mai vista ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel giorno della bocciatura, l'exledell'Ipa per i. Accade all'indomani della stroncatura incassata alle elezioni, peraltro sonora e mai vista ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - repubblica : 'Patata bollente' nel titolo su Virginia Raggi, condannati per diffamazione Feltri e Senaldi - fattoquotidiano : VIRGINIA RAGGI “Aspettiamo dati certi. Al momento a Roma sono l’unica che sta tenendo testa alle corazzate del cen… - AnnaMar74773335 : @andreseve73 ???????? Grazie per tutto quello che Virginia ha saputo fare per Roma #VirginiaNelCuore - AngelaCavelli : RT @esset64: Elezioni Roma, Virginia Raggi chiama Michetti: «Complimenti per la vittoria» ...e con questi complimenti si è aperto ufficialm… -