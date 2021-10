Rai2, prima serata: Vorrei essere un Mago sospeso, Il Collegio anticipa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Voglio essere un Mago L’incantesimo non ha funzionato. La disfatta di ieri (373.000 spettatori – 1.9%) non lascia scampo a Vorrei essere un Mago. A due puntate (su 5) dal termine, il programma prodotto dalla Stand By Me di Simonetta Ercolani lascia la prima serata per approdare probabilmente in daytime (è stato già registrato). Di conseguenza Rai2 sceglie comprensibilmente di anticipare di una settimana la messa in onda della sesta stagione de Il Collegio. La campanella suonerà martedì 19 ottobre (qui i nuovi allievi) per un totale di 8 settimane. Nato – in maniera non troppo originale – proprio sulla scia del Collegio, Vorrei essere un Mago non è ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) VogliounL’incantesimo non ha funzionato. La disfatta di ieri (373.000 spettatori – 1.9%) non lascia scampo aun. A due puntate (su 5) dal termine, il programma prodotto dalla Stand By Me di Simonetta Ercolani lascia laper approdare probabilmente in daytime (è stato già registrato). Di conseguenzasceglie comprensibilmente dire di una settimana la messa in onda della sesta stagione de Il. La campanella suonerà martedì 19 ottobre (qui i nuovi allievi) per un totale di 8 settimane. Nato – in maniera non troppo originale – proprio sulla scia delunnon è ...

Advertising

Mattiabuonocore : Il flop di Vorrei Essere un Mago è anche l'ennesimo flop degli influencer in TV - IlContiAndrea : La nuova edizione de #IlCollegio andrà in onda a partire dal 19 ottobre, sempre in prima serata su Rai2, e non più… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Giovani e droga: il film inchiesta di Alberto D'Onofrio giovedì 7 ottobre su Rai2 in prima serata… - CIAfra73 : RT @GalantoMassimo: Rai2 corre ai ripari dopo il drammatico dato di ascolto di #Voglioessereunmago: #IlCollegio partirà con una settimana d… - fraversion : Rai2 anticipa la messa in onda de Il Collegio: partirà il 19 ottobre 2021, data in cui era prevista la quinta e ult… -