Raggi dice sì al caffè con Michetti, mentre Letta apre la caccia al fascista e Rampelli lo zittisce (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La sindaca uscente Virginia Raggi, a quanto apprende l’Adnkronos, ha accettato l’invito di Enrico Michetti, candidato del centrodestra, per un caffè in Campidoglio. Allo stesso tempo è in contatto anche con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. Ma il sì all’incontro con Michetti come in tanti hanno notato suona come una sconfessione del leader politico dei Cinquestelle Giuseppe Conte. Quest’ultimo ha ripetuto oggi che non c’e’ all’orizzonte nessuna possibilità di potere collaborare con un’eventuale giunta di centrodestra “perché ha una proposta politica inadeguata. Per i ballottaggi faremo valutazioni, ma nessun apparentamento, assessori o richieste varie”. In pratica Conte vuole trattare solo col Pd, la Raggi intende dialogare con tutti. LEGGI ANCHE La Raggi telefona ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La sindaca uscente Virginia, a quanto apprende l’Adnkronos, ha accettato l’invito di Enrico, candidato del centrodestra, per unin Campidoglio. Allo stesso tempo è in contatto anche con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. Ma il sì all’incontro concome in tanti hanno notato suona come una sconfessione del leader politico dei Cinquestelle Giuseppe Conte. Quest’ultimo ha ripetuto oggi che non c’e’ all’orizzonte nessuna possibilità di potere collaborare con un’eventuale giunta di centrodestra “perché ha una proposta politica inadeguata. Per i ballottaggi faremo valutazioni, ma nessun apparentamento, assessori o richieste varie”. In pratica Conte vuole trattare solo col Pd, laintende dialogare con tutti. LEGGI ANCHE Latelefona ...

NicolaPorro : La #Raggi ne ha combinata una più grossa del solito. Ci dice tutto #PaoloLiguori in questo video per gli amici dell… - SecolodItalia1 : Raggi dice sì al caffè con Michetti, mentre Letta apre la caccia al fascista e Rampelli lo zittisce… - PieraBaldelli : RT @flavia_marzano: Solo a me da fastidio che si metta l’articolo davanti al cognome di donna? Es. la Meloni, la Raggi… Però si dice: Gua… - DanielaDaffin : @editta_fazzi @Mysterytrains @gualtierieurope Uno che dice di volere i voti di noi moderati e dei moderati che hann… - antiglio : RT @illusioneottica: #Roma #raggi #elezioniroma2021 #Galli #dimartedi #cartabianca #LeIene STRANISSIMO FENOMENO A #Roma ! Mandrie di CINGHI… -