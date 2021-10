Per Pinamonti nulla di grave, gli esami escludono lesioni. Il comunicato dell’Empoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Empoli ha aggiornato sulle condizioni fisiche di Pinamonti, uscito nel corso del primo tempo contro la Roma. Ecco il comunicato del club azzurro: “Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Andrea Pinamonti non hanno evidenziato lesioni strutturali ma un quadro di sovraccarico, per il quale il giocatore proseguirà un percorso differenziato specifico con lo staff medico sanitario azzurro”. FOTO: Instagram personale Pinamonti L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Empoli ha aggiornato sulle condizioni fisiche di, uscito nel corso del primo tempo contro la Roma. Ecco ildel club azzurro: “Empoli Football Club comunica che glistrumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Andreanon hanno evidenziatostrutturali ma un quadro di sovraccarico, per il quale il giocatore proseguirà un percorso differenziato specifico con lo staff medico sanitario azzurro”. FOTO: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AndreaInterNews : RT @internewsit: Pinamonti, sospiro di sollievo anche per l'Inter: l'Empoli comunica l'esito degli esami - - internewsit : Pinamonti, sospiro di sollievo anche per l'Inter: l'Empoli comunica l'esito degli esami - - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Escluse lesioni strutturali per Pinamonti #empolifc - sportli26181512 : Empoli, sospiro di sollievo per Pinamonti: nessuna lesione: Gli esami hanno evidenziato solo un sovraccarico. Il ce… - interchannel_ic : -

Ultime Notizie dalla rete : Per Pinamonti Empoli, sospiro di sollievo per Pinamonti: nessuna lesione EMPOLI - Sospiro di sollievo in casa Empoli : nessuna lesione muscolare per Andrea Pinamonti . Il centravanti azzurro si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità del problema emerso durante la partita di domenica contro la Roma . A quanto è emerso, si ...

Verso l'Europeo. Prima fase di qualificazione: oggi esordio con la Lituania. Nunziata: "Tutto dipende solo da noi" ... per menzionarne alcuni, Pessina, Locatelli, Barella, Chiesa ( fasi preliminari ), Dimarco, Cutrone, Meret ( 2016, allenatore Paolo Vanoli ) e poi Tonali, Zaniolo, Kean, Pinamonti e Scamacca ( 2018, ...

Empoli, esami per Pinamonti: nessuna lesione per l'attaccante, solo un sovraccarico TUTTO mercato WEB Report medico su Pinamonti L’Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Andrea Pinamonti non hanno evidenziato lesioni strutturali ma un quadro di sovraccarico, per il quale i ...

Empoli, nessuna lesione per Pinamonti: il comunicato del club L'Empoli può tirare un sospiro di sollievo. Infatti, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Andrea Pinamonti non hanno evidenziato nessuna lesione. L'attaccante di proprietà dell'Inter era uscito ...

EMPOLI - Sospiro di sollievo in casa Empoli : nessuna lesione muscolareAndrea. Il centravanti azzurro si è sottoposto agli esami strumentalicapire l'entità del problema emerso durante la partita di domenica contro la Roma . A quanto è emerso, si ......menzionarne alcuni, Pessina, Locatelli, Barella, Chiesa ( fasi preliminari ), Dimarco, Cutrone, Meret ( 2016, allenatore Paolo Vanoli ) e poi Tonali, Zaniolo, Kean,e Scamacca ( 2018, ...L’Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Andrea Pinamonti non hanno evidenziato lesioni strutturali ma un quadro di sovraccarico, per il quale i ...L'Empoli può tirare un sospiro di sollievo. Infatti, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Andrea Pinamonti non hanno evidenziato nessuna lesione. L'attaccante di proprietà dell'Inter era uscito ...