Parisi vince il Premio Nobel per la Fisica per gli studi sui sistemi complessi

Giorgio Parisi vince il Premio Nobel per la Fisica per i suoi studi condotti dal 1978 sui sistemi complessi. Il suo lavoro è stato fondamentale per comprendere meglio il sistema planetario e i cambiamenti climatici. I sistemi complessi trovano poi applicazione nella vita quotidiana. Sono stati rilevanti soprattutto per l'intelligenza artificiale, campo su cui Parisi intende concentrarsi nei suoi studi futuri.

