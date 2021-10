Non è l’Arena | ospiti e anticipazioni della puntata di oggi | 6 ottobre

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non èdel 6Questa sera, 62021, su La7 va in onda una nuovadi Non è, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono lee glidi? Vediamoli insieme. Si parlerà del presunto stupro di Baia Sardinia: un caso analogo a quello di Grillo jr per il quale la Procura, la stessa, di Tempio Pausania ha chiesto l’archiviazione. Tra pochi giorni conosceremo la decisione del Gip. Intanto nelladidi Non èda Giletti ci sarà in ...