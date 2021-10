NEO: The World Ends With You – Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Portare una ventata di aria fresca in un genere tanto amato quanto abusato a volte non è facile, bisogna saper reiventarsi ed offrire contenuti di qualità ed un’idea che sia originale quanto funzionale e coinvolgente, in grado di attirare i giocatori veterani. Square Enix 14 anni fa lanciò The World Ends With You, un JRPG che riuscì a destare l’interesse dei giocatori, al punto che il successo sperato ed ottenuto portò la compagnia a riesumarlo anni dopo su Mobile e Switch. Oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di NEO: The Worlds End With You, sequel del precedente capitolo, lanciato su console nel corso dell’estate e giunto di recente anche su PC tramite l’Epic Games Store. NEO: The World Ends With You ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Portare una ventata di aria fresca in un genere tanto amato quanto abusato a volte non è facile, bisogna saper reiventarsi ed offrire contenuti di qualità ed un’idea che sia originale quanto funzionale e coinvolgente, in grado di attirare i giocatori veterani. Square Enix 14 anni fa lanciò TheYou, un JRPG che riuscì a destare l’interesse dei giocatori, al punto che il successo sperato ed ottenuto portò la compagnia a riesumarlo anni dopo su Mobile e Switch. Oggi vogliamo condividere con voi ladi NEO: Thes EndYou, sequel del precedente capitolo, lanciato su console nel corso dell’estate e giunto di recente anche su PC tramite l’Epic Games Store. NEO: TheYou ...

Advertising

RDTVF : #NowPlaying ???? On ??@RDTVF : ?? Martin #LiveOnAir ???? Inizio Del Rumore ???? - Neo.Interludio - Multidimensional Anxiet… - HiiiiReider : @Neo_The_Ice Ya vez jsjsjs - the_highsparrow : RT @ve10ve: #Calenda non sicuro chi votare, ha dubbi. Pippo Franco assessore, Sgarbi, Michetti che scappa dai confronti, no programma, list… - meelaanii__ : @Neo_happyface @melcochaaa @Enana_dancer @cami_lrzo @ronalrivera22 @GruMemero @pss_pss_sisoy @The_Memelorian… - cristhian_kelly : @Neo_The_Husky Small potato -