Nazionale U21 Calafiori | contro Bosnia e Svezia vogliamo 6 punti

"Far parte di questo gruppo è un bellissimo traguardo che comunque mi ero posto in precedenza. Per ora sono qui, speriamo di andare avanti e di crescere tutti insieme". Così Riccardo Calafiori, terzino della Nazionale U21, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di qualificazione contro la Bosnia (diretta Rai2 ore 17.30), il primo dei due incontri di questo mese di ottobre. Dopo il doppio successo conseguito contro Lussemburgo e Montenegro, l'asticella si alza, ma gli Azzurrini non sembrano preoccupati. Primo fra tutti Calafiori che, nonostante la sua giovane età, ha già dovuto affrontare una dura battaglia per superare un brutto infortunio che ha rischiato di mettere la parola fine alla sua carriera.

