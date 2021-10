MotoGP, Lucchinelli stronca Dovizioso: “Per prendergli i tempi ci vuole l’orologio a cucù” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex pilota motociclistico, Marco Lucchinelli, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha bocciato la scelta di Andrea Dovizioso di tornare a competere in MotoGP con la Yamaha Petronas: “Lo dissi sia di Freddie Spencer che di Michael Schumacher e resto della stessa opinione: Andrea Dovizioso ha sbagliato a rientrare in MotoGP. Basta star fermo anche per un breve periodo di tempo, ma in quel momento cambia completamente il modo di ragionare, nelle corse adesso devi essere completamente a posto e io non l’avrei fatto nemmeno per soldi, credo l’abbia fatto per quello. Ha avuto molte richieste, sembrava ci fosse solo lui sul mercato, ma per prendergli i tempi ci vuole l’orologio a cucù”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex pilota motociclistico, Marco, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha bocciato la scelta di Andreadi tornare a competere incon la Yamaha Petronas: “Lo dissi sia di Freddie Spencer che di Michael Schumacher e resto della stessa opinione: Andreaha sbagliato a rientrare in. Basta star fermo anche per un breve periodo di tempo, ma in quel momento cambia completamente il modo di ragionare, nelle corse adesso devi essere completamente a posto e io non l’avrei fatto nemmeno per soldi, credo l’abbia fatto per quello. Ha avuto molte richieste, sembrava ci fosse solo lui sul mercato, ma perci”. ...

