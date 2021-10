Milan Atletico Madrid, graziato l’arbitro Cakir. Sospeso il VAR Bitigen (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cakir, arbitro Milan Atletico Madrid, non è stato Sospeso dalla UEFA. Stop per il VAR Bitigen Ai margini di Milan-Atletico Madrid, l’UEFA avrebbe scelto di non sospendere l’arbitro Cakir dopo i disastri di San Siro. L’errore più grave sarebbe stato del Var, condotto in quel match dal turco Bitigen. Quest’ultimo sarebbe stato Sospeso momentaneamente. Cakir tornerà ad arbitrare il match valido per le qualificazioni mondiali tra Germania e Romania dell’8 ottobre 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021), arbitro, non è statodalla UEFA. Stop per il VARAi margini di, l’UEFA avrebbe scelto di non sospenderedopo i disastri di San Siro. L’errore più grave sarebbe stato del Var, condotto in quel match dal turco. Quest’ultimo sarebbe statomomentaneamente.tornerà ad arbitrare il match valido per le qualificazioni mondiali tra Germania e Romania dell’8 ottobre 2021. L'articolo proviene da Calcio News 24.

