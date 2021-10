Måneskin, tutti nudi per il lancio di «Mammamia» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Formalmente, nessuno fra i quattro membri dei Måneskin ha fatto riferimento al lancio di Mammamia. Ma il nuovo brano, sotto la foto dei ragazzi, coperti l’uno dal corpo dell’altro, ha fatto capolino più e più volte, evocato (anche) dai fan. «Why so hot?», «Perché così figo?», ha scritto online la band romana, che l’8 ottobre rilascerà Mammamia. «’Cause I’m italiano», ha replicato via Instagram Damiano David, innescando una lunga catena di commenti identici. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Formalmente, nessuno fra i quattro membri dei Måneskin ha fatto riferimento al lancio di Mammamia. Ma il nuovo brano, sotto la foto dei ragazzi, coperti l’uno dal corpo dell’altro, ha fatto capolino più e più volte, evocato (anche) dai fan. «Why so hot?», «Perché così figo?», ha scritto online la band romana, che l’8 ottobre rilascerà Mammamia. «’Cause I’m italiano», ha replicato via Instagram Damiano David, innescando una lunga catena di commenti identici.

chovsen_ : sono tutti pro alla libertà ma devono ammettere che hanno paura della nudità. Quando i måneskin hanno postato per l… - Iledicarta : Tre mesi fa letteralmente tutti: I MÅNESKIN PAZZESCHI GUARDATELI GRAZIE DI ESISTERE VI AMIAMO SPOSIAMOCI Oggi tutti… - xinyourshadow : Non è neanche uscito l’album e già vedo crocifiggere i Måneskin a destra e a manca. Ah, ma allora è un vizio di tut… - Happycurlygirl_ : RT @acciokindness: Il modo in cui i Måneskin ci manderanno tutti al manicomio - youllbepopular : RT @acciokindness: Il modo in cui i Måneskin ci manderanno tutti al manicomio -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin tutti Contrafatto: "Medaglia? Merito dei Maneskin" Tutte le sere dall'arrivo in Giappone i Maneskin sono stati i protagonisti dei Giochi di Monica: "Ho ascoltato 'I wanna be your slave' tutti i giorni - ha raccontato - ho pure scritto loro sui social,...

LIRICA/ "La Medium", un thriller in musica al Teatro Palladium di Roma Con tutti andati via, e Monica nella sua stanza, Baba si versa un altro drink e mette in discussione la propria sanità mentale, diventando selvaggia con il bere e alla fine svenendo. Una volta che si ...

I concerti dei Måneskin in Europa del 2022 Radio Italia Tutte le sere dall'arrivo in Giappone i Maneskin sono stati i protagonisti dei Giochi di Monica: "Ho ascoltato 'I wanna be your slave'i giorni - ha raccontato - ho pure scritto loro sui social,...Conandati via, e Monica nella sua stanza, Baba si versa un altro drink e mette in discussione la propria sanità mentale, diventando selvaggia con il bere e alla fine svenendo. Una volta che si ...