L’obiettivo di Uber di rendere più semplici i viaggi verso gli aeroporti

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)è un’azienda statunitense che fornisce principalmente un servizio di trasporto automobilistico privato. Adessovuolein aeroporto meno disordinati attraun sistema di prenotazione anticipata, di tracciamento dei voli e prelievi sul marciapiede basati sull’apprendimento automatico. LEGGI ANCHE >eats implementa la sua app con le misure di sicurezza per i ridere i trasporti meno disordinati Secondo quanto riportato da The Verge, le caratteristiche che sta introducendosono progettate per migliorare ilo più temuto di sempre: quello in aeroporto (per chi non ha nessuno che lo accompagni o lo vada a p). In alcune città selezionate, i clienti – grazie al ...