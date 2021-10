Le Iene mostrano i video delle molestie a Dayane Mello | l' avvocato | Non può ritirarsi | è come se fosse in prigione

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ' Le' volano in Brasile per fare chiarezza sul caso. L'inviata Roberta Rei si mette sulle tracce di Nego do Borel , che però respinge ogni contatto. La trasmissione di ...

'Quello che è successo a Dayane a La Fazenda è folle - dice il suo avvocato a Le- Non è possibile tirarla fuori: nel contratto c'è una penale che dovrebbe pagare se esce dal programma. Ed è ...... infatti,chiaramente come quest'ultimo abbia ripetutamente tentato di approcciarsi con l'ex gieffina, che l'ha prontamente respinto nonostante fosse ubriaca. I giornalisti de Lehanno ...Le Iene si stanno occupando del caso Dayane Mello e in diretta hanno mostrato i video integrali delle molestie e presunto stupro ...Le Iene, volate in Brasile, hanno provato a fare luce sul presunto caso di stupro di Dayane Mello a La Fazenda, parlando con l'avvocato della modella.