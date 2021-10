Il tesoretto Sanchez stuzzica l’Inter | l’occasione per gennaio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)potrebbe assecondaree aprire alla cessione in vista di un colpo aLa situazione legata al futuro di Alexissi fa sempre più incerta in casa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tesoretto Sanchez

Calciomercatonews.com

Difficile immaginare che ilda 100 milioni possa arrivare già a gennaio. Il problema di ... A partite da quello legato all'ingaggio altissimo di. Arrivare ad una risoluzione col quasi ...Il progetto è di aumentare la base delfino a 4 miliardi di euro per calmierare i costi. ... Pedroe il governo socialista hanno deciso di tassare le aziend e che producono energia ...L’Inter potrebbe assecondare Sanchez e aprire alla cessione in vista di un colpo a gennaio. Sanchez © Getty images. La situazione legata al futuro di Alexis Sanchez si fa sempr ...Edin Dzeko e Nicolò Barella sono i veri leader di questa stagione. I due calciatori sono diventati imprescindibili per il tecnico nerazzurro ...