Il Nobel per la Chimica va al tedesco Benjamin List e al britannico David MacMillan | “ingegneri” delle molecole

Il premio Nobel per la Chimica 2021 è andato al tedesco Benjamin List e al britannico David MacMillan per aver sviluppato una nuova tecnica per costruire molecole, nota come"organocatalisi asimmetrica". Secondo l'Accademia reale svedese delle Scienze, che ha assegnato il riconoscimento, i due hanno sviluppato la tecnica in maniera indipendente nel 2000. BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan "for the development of asymmetric organocatalysis." pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

