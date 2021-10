Gorizia | laboratorio per la ri-progettazione del confine

Leggi su udine20

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La sfida è senz’altro fra le più interessanti per un architetto, ovvero progettare una “ricucitura” urbanistica fra due città separate da un. Non ci troviamo a Berlino ma sulla frontiera che, per decenni ha separatoe Nova Gorica. Due città che rimarranno in due stati diversi, una in Italia e una in Slovenia ma che già oggi, pur se in modo confuso e non programmato, rappresentano, urbanisticamente, l’una la prosecuzione dell’altra e viceversa. E, adesso è venuto il momento di mettere ordine, dare un senso e valorizzare al massimo questa peculiarità che ha contribuito senz’altro anche alla vittoria del titolo di Capitale europea della cultura 2025.Lo stanno facendo le istituzioni, in particolare le due amministrazioni comunali ma, da un paio d’anni questa “sfida” è stata raccolta anche dal Corso di Architettura dell’Università di Trieste ...