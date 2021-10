GFVip, la ‘principessa’ Lulù dopo la lettera della ex di Manuel: «Non me ne frega un c…» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip la reazione di Lulù alla lettera dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo si è fatta notare. Durante la puntata di ieri sera il nuotatore ha ricevuto una lettera dalla ex fidanzata Federica Pizzi, poche righe che hanno commosso il pubblico a casa. Lulù Hailé Selassié, che ha un flirt con il ragazzo, ha commentato l’accaduto in tempo reale con parole che ad alcuni non sono piaciute. Grande Fratello Vip, la lettera dell’ex a Manuel Bortuzzo Uno dei momenti più intensi è stato la lettura della lettera di Federica al giovane Manuel, rimasto su una sedia a rotelle a causa di un agguato. I due si sono lasciati, ma hanno mantenuto un ottimo rapporto e la ragazza si è commossa parlando di lui in studio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip la reazione dialladell’ex fidanzata diBortuzzo si è fatta notare. Durante la puntata di ieri sera il nuotatore ha ricevuto unadalla ex fidanzata Federica Pizzi, poche righe che hanno commosso il pubblico a casa.Hailé Selassié, che ha un flirt con il ragazzo, ha commentato l’accaduto in tempo reale con parole che ad alcuni non sono piaciute. Grande Fratello Vip, ladell’ex aBortuzzo Uno dei momenti più intensi è stato la letturadi Federica al giovane, rimasto su una sedia a rotelle a causa di un agguato. I due si sono lasciati, ma hanno mantenuto un ottimo rapporto e la ragazza si è commossa parlando di lui in studio ...

AntoMaugeri96 : LA PRINCIPESSA DICE CHE NON GLI PIACEVA ADUA ROSALINDA LA SCORSA EDIZIONE PERCHÉ FALSA ??DA CHE PULPITO VIENE LA PREDICA AHAHA #gfvip - Ms18013 : Lulu a Davide: “ti piace leccare i piedi e ciucciare le dita”? Raga ma da qualche favelas l’avete presa questa... a… - infoitcultura : GFVip, la principessa Lulù Selassiè confessa: «Perseguitata da un maniaco, un vero stalker» - ____cristina__ : RT @madavvero6: Ma del video vi pare che non si sia parlato del fatto che Lulu ha dato della Merda a Davide ??? Che schifo Principessa si… - madavvero6 : Ma del video vi pare che non si sia parlato del fatto che Lulu ha dato della Merda a Davide ??? Che schifo Princi… -