Eurovision, nè Cattelan né Carlucci: ci sarà Mika a condurlo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ebbene sì: secondo rumors chi condurrà l'Eurovision sarà Mika. Dimenticate le voci che volevano la Carlucci o Cattelan, è stato il cantante britannico ad avere la meglio. Non esiste ancora… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

rockolpoprock : Eurovision 2022, Alessandro Cattelan conferma la trattativa con la RAI per la conduzione - IlContiAndrea : #Cattelan “Con la Rai si parla e si ragiona in vista dell’Eurovision Song Contest di maggio e anche di altre due pu… - ilriformista : L'Eurovision l'anno prossimo si terrà in Italia. La rivelazione: Mika, cantante anglo-libanese molto legato all'Ita… - hrdcrimar : RT @adovrelena: Mika praticamente confermato e le trattative con Cattelan in chiusura STO AMANDO QUESTO EUROVISION STA PARTENDO COL BOTTO a… - basicleoo : RT @lalapods: Cattelan e Mika praticamente confermati alla conduzione dell'Eurovision. Tanta roba raga, tanta roba. #Eurovision2022 -