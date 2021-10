Contributi a fondo perduto a favore degli operatori del comparto turistico, question time con Garavaglia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 6 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (foto), risponderà a una interrogazione sullo stato dell’erogazione dei Contributi a fondo perduto a favore degli operatori del comparto turistico (Molinari – Lega). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 6 ottobre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il Ministro del Turismo, Massimo(foto), risponderà a una interrogazione sullo stato dell’erogazione deidel(Molinari – Lega). L'articolo L'Opinionista.

