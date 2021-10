Coinvolto in un incidente stradale, aggredisce i poliziotti intervenuti: 38enne georgiano arrestato dalla Polizia di Stato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il personale della Volante questa notte è intervenuto in Viale Unicef per portare ausilio agli automobilisti coinvolti in un incidente stradale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sin da subito fermato uno dei due conducenti che, visibilmente ubriaco, stava cercando di aggredire l’altra persona coinvolta nel sinistro stradale. L’uomo, un cittadino georgiano di 38 anni, spalleggiato anche da una sua connazionale, ha reagito in maniera spropositata ed estremamente violenta nei confronti degli agenti che avevano tentato di riportarlo alla ragione con l’evidente intenzione di sottrarsi al controllo. Ne è così scaturita una brevissima colluttazione durante la quale l’uomo è Stato immobilizzato. Quest’ultimo in preda ad una vera è propria crisi d’ira ha opposto strenua resistenza, ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il personale della Volante questa notte è intervenuto in Viale Unicef per portare ausilio agli automobilisti coinvolti in un. Giunti sul posto, ihanno sin da subito fermato uno dei due conducenti che, visibilmente ubriaco, stava cercando di aggredire l’altra persona coinvolta nel sinistro. L’uomo, un cittadinodi 38 anni, spalleggiato anche da una sua connazionale, ha reagito in maniera spropositata ed estremamente violenta nei confronti degli agenti che avevano tentato di riportarlo alla ragione con l’evidente intenzione di sottrarsi al controllo. Ne è così scaturita una brevissima colluttazione durante la quale l’uomo èimmobilizzato. Quest’ultimo in preda ad una vera è propria crisi d’ira ha opposto strenua resistenza, ...

