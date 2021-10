Cinema, torna il Premio Fausto Rossano a Napoli: focus sulla violenza contro le donne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Affrontare temi su cui è fondamentale far luce, dando spazio a opere che raccontano problematiche sociali nelle società attuali e molteplici aspetti della salute mentale. torna il “Premio Cinematografico Fausto Rossano” con proiezioni, incontri e dibattiti itineranti dal 16 al 23 ottobre a Napoli, con l’obiettivo di combattere lo stigma che circonda la sofferenza psichica nelle sue più varie accezioni. Nella settima edizione sono 44 le opere in concorso, selezionate tra le 300 iscritte, che si dividono in 7 categorie (Cortometraggi, Documentari, Laboratori, Animazioni, focus Campania, Studenti, Scuole), oltre ad una sezione dedicata alla violenza sulle donne. Lavori che giungono da tutto il mondo (Colombia, Singapore, Russia, Taiwan, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Affrontare temi su cui è fondamentale far luce, dando spazio a opere che raccontano problematiche sociali nelle società attuali e molteplici aspetti della salute mentale.il “tografico” con proiezioni, incontri e dibattiti itineranti dal 16 al 23 ottobre a, con l’obiettivo di combattere lo stigma che circonda la sofferenza psichica nelle sue più varie accezioni. Nella settima edizione sono 44 le opere in concorso, selezionate tra le 300 iscritte, che si dividono in 7 categorie (Cortometraggi, Documentari, Laboratori, Animazioni,Campania, Studenti, Scuole), oltre ad una sezione dedicata allasulle. Lavori che giungono da tutto il mondo (Colombia, Singapore, Russia, Taiwan, ...

Advertising

raffaellamucci1 : RT @ultimenotizie: “Riaprire le discoteche con una capienza limitata del 35% sarebbe una presa in giro.Inoltre teatri,cinema e spettacoli,a… - rinobatti : RT @carlosibilia: Riaprire le #discoteche con una capienza limitata del 35% sarebbe una presa in giro. Inoltre teatri, cinema e spettacoli,… - massimo_san : RT @ultimenotizie: “Riaprire le discoteche con una capienza limitata del 35% sarebbe una presa in giro.Inoltre teatri,cinema e spettacoli,a… - ultimenotizie : “Riaprire le discoteche con una capienza limitata del 35% sarebbe una presa in giro.Inoltre teatri,cinema e spettac… - sabrina_decarlo : RT @carlosibilia: Riaprire le #discoteche con una capienza limitata del 35% sarebbe una presa in giro. Inoltre teatri, cinema e spettacoli,… -