Calendario Superlega volley 2021-2022 | programma | tv | date regular season e play-off

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La, il massimo campionato italiano dimaschile, scatterà nel weekend del 9-10 ottobre. Alla competizione partecipano 13 squadre, che si affronteranno incon partite di andata e ritorno per un totale di 26 giornate. Al termine della stagione regolare (previsto per il 20 marzo), le migliori 8 formazioni accederanno aioff, dove verrà messo in palio lo scudetto: quarti di finale al meglio delle 3 partite dal 27 marzo al 10 aprile, semifinali al meglio delle 5 partite (13-27 aprile), finale al meglio delle 5 partite (1-15 maggio). Durante la stagione ci si fermerà per disputare la Supercoppa Italiana (Final Four il 23-24 ottobre) e e la Coppa Italia (quarti di finale il 2 gennaio, Final Four il 22-23 gennaio). Non sono previsti ...