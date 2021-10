Calci in testa all'arbitro, ricoverato d'urgenza. Il calciatore arrestato: orrore in Brasile | Immagini forti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un folle gesto che potrebbe creare non pochi problemi, se non mettere la parola “fine”, alla carriera di Williams Ribeiro, Calciatore brasiliano della squadra San Paolo-RS, arrestato martedì 5 ottobre con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito l'arbitro Rodrigo Crivellaro con un Calcio volante alla testa. Un orrore puro su un campo da Calcio, un aggressione impressionante e con pochissimi precedenti, di cui potete vedere il video in calce all'articolo. Il fatto è successo - tutto drammaticamente vero - in una partita valida per la serie A2 del campionato statale del Rio Grande do Sul. L'aggressione è avvenuta intorno al 15' della ripresa, quando il team Guarani de Venancio Aires stava vincendo con il punteggio di 1-0. Tutto è nato dopo che Ribeiro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un folle gesto che potrebbe creare non pochi problemi, se non mettere la parola “fine”, alla carriera di Williams Ribeiro,atore brasiliano della squadra San Paolo-RS,martedì 5 ottobre con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito l'Rodrigo Crivellaro con uno volante alla. Unpuro su un campo dao, un aggressione impressionante e con pochissimi precedenti, di cui potete vedere il video in calce all'articolo. Il fatto è successo - tutto drammaticamente vero - in una partita valida per la serie A2 del campionato statale del Rio Grande do Sul. L'aggressione è avvenuta intorno al 15' della ripresa, quando il team Guarani de Venancio Aires stava vincendo con il punteggio di 1-0. Tutto è nato dopo che Ribeiro ...

