BCE | rallentano gli acquisti settimanali netti con programma PEPP

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nella settimana al 1° ottobre 2021, con il, la BCE ha rilevato titoli per 19,1 miliardi di euro, a un livello inferiore rispetto ai 20,9 miliardi della settimana prima, mentre sono stati rimborsati 7 miliardi di euro di debito giunto a scadenza e 3,8 miliardi di euro per aggiustamenti di fine trimestre. Glisono quindi pari a 8,3 miliardi, in calo rispetto ai 20,4 miliardi della settimana al 24 settembre. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano dianti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 1.404,2 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati contenuti nel resoconto settimanale di bilancio della Banca centrale europea. Con ildidi titoli pubblici, preesistente alla crisi e il cui ...